DHA'nın haberine göre Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol (32), konuyu araştırınca benzer yöntemle depremde yakınını kaybeden birçok kişinin dolandırıldığını öğrendi. Suç duyurusunda bulunan İyiol, "Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar" dedi.

Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol

Şeyma'nın babası Hayati İyiol (60) evladının acısını yaşarken; iddiaya göre 3 Nisan'da telefon ile arayıp, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, kızının alışveriş nedeniyle borcu olduğunu, ödemediği için de icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Baba İyiol da büyük kızının avukat olduğunu belirtip, konuyu Ceylan İyiol'a anlatmalarını istedi. Telefondaki kişi, bu kez Ceylan İyiol'u arayıp, Şeyma'nın kredi kartıyla toplamda 16 bin 528 TL'lik alışveriş yaptığını, şubat ve mart taksitlerini ödemediği için icra işlemi başlatılacağını belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ceylan İyiol, kendisini alışveriş yapılan şirketin avukatı olarak tanıtan kişiden şirket yetkilisinin telefonunu istedi. Kendisini telefonda şirket yetkilisi olarak tanıtan kişi de Şeyma İyiol'un bir bilişim firmasının yapay zeka ürünleri ile ekran kartı aldığı söyleyip, bunların 3 Aralık'ta okula teslim edildiğini belirtti. Telefon görüşmelerinin ardından araştırma yapan avukat İyiol, söz konusu şirketin adının kullanılıp, dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Depremde yakınlarının kaybeden çok sayıda kişinin bu yöntem ile dolandırıldığını belirleyen avukat İyiol, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.