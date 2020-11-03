İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan 7 katlı 3 bloğun bulunduğu Barış Sitesi'nde enkaz altında kalanlardan Özge Tekçi, mucize eseri kurtuldu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu belirten Tekçi, muhabbet kuşu 'Şanslı' sayesinde hayatının kurtulduğunu söyledi. Evlerinin 7 katlı binanın 5'inci katında bulunduğunu belirten Tekçi, mucize kurtuluşunu şöyle anlattı:
"Gerçekten zor anlardı. Filmlerde gördüklerim gibiydi. Bu yaşadıklarına insan inanamıyor. Deprem sırasında aklıma muhabbet kuşum Şanslı geldi. Yan odaya geçip, kafesiyle birlikte Şanslı'yı aldım. İnsan korkuyla ne yapacağını bilemiyor. ‘Hemen binadan çıkabilirim’ diye düşünüp, merdivenlere doğru yönelip, koşmaya başladım. Koşarken, duvarlar yıkılmaya başladı. Üçüncü kata indiğimde, bina tamamen yıkıldı. Enkazların arasında kaldım. Şanslı'nın kafesi de ezilmişti. Bulunduğum yerde arkama dönemiyordum. Şanslı'nın sesi de çıkmadığı için öldüğünü sandım. Cep telefonumun çalıştığını fark ettim. Güçlükle fenerini açıp, etrafımı görmeye çalıştım. Annemi ve 112 Acil Servis'i arayıp, enkaz altında olduğumu belirtip, yerimi bildirdim. Fenerle etrafıma bakarken, merdiven kenarında bir açıklık olduğunu ve ışık geldiğini gördüm. Yaklaşık 20 dakikalık bir çaba sonucu ışığın geldiği yerdeki tuğlaları kenara atarak, geçebileceğim yer açıp, buradan önce balkona çıktım. Başım, burnum kan içindeydi. Ancak hiçbir şekilde acı hissetmedim. Sonrasında da balkondan atlayıp, enkazdan kurtuldum."
'10 SANİYE OLMASAYDI BELKİ DE ÖLECEKTİM'
Kuşu Şanslı'yı almak için yan odaya gittiği 10 saniyenin hayatını kurtardığını belirten Tekçi, "Eğer 10 saniye olmasaydı. Bir kat daha aşağıya inmiş olacaktım ve tamamen enkazın altında kalıp, dışarı çıkma şansım olmayacaktı, belki de ölecektim" diye konuştu.
'ŞANSLI'NIN YAŞADIĞIIN ÖĞRENİNCE DÜNYALAR BENİM OLDU'
Tekçi, daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:
"Ertesi gün görevliler bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onlara anlatıp, Şanslı'dan bahsettim. Bana kuşumun rengini sordular. 'Yoksa ölüsünü mü buldunuz' dedim. Bunun üzerine bana kuşumun yaşadığını, enkaz altından çıkardıklarını söylediler. O an dünyalar benim oldu. Şanslı'yla beraber büyüdük. Birbirimize çok bağlıyız."
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