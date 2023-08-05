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        Haberler Gündem Depremde kaybettikleri kedilerini geri dönüp 5 ay sonra buldular

        Depremde kaybettikleri kedilerini geri dönüp 5 ay sonra buldular

        Torunlarına bakmak için gittikleri Hatay'da depreme yakalanan ve deprem anında kedilerini kaybedip geri dönen Aksoy çifti kedilerinin hasretine dayanamayınca 5 ay sonra geri dönerek sokak sokak dolaşıp aradıkları kedilerini bulmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:44
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        Depremde kaybolan kedi 5 ay sonra bulundu
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        6 Şubat’ta meydana gelen depremde birçok kişi hayatını kaybetmiş ve milyonlarca kişi etkilenmişti. Depremin üzerinden geçen 5 ayın ardından yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan depremzedeler yavaş yavaş memleketlerine geri dönerek tekrar eski yaşantılarına geri dönebilmek için çabalıyor.

        Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Aksoy ve Gülsüm Aksoy çifti de depreme Hatay’da yakalanan depremzedelerden. Kızları Hatay’ın Hassa ilçesinde memur olan Aksoy çifti depremden bir hafta önce okulların tatil olması sebebiyle torunlarına bakmak için yanlarına aldıkları kedileri “Kırpık” ile Hatay’a gittiler.

        Hatay’da ki üçüncü günlerinde depreme yakalanan Aksoy çiftinin kedileri deprem anında ortadan kayboldu. 2 gün boyunca kedilerini arayan çift evleri hasar aldığı için Bucak’a geri dönmek zorunda kaldı.

        Aradan geçen 5 ay boyunca akıllarından çıkmayan ve sürekli rüyalarına giren kedilerini bulmak isteyen çift Kurban Bayramı’nda tekrar Hatay’a giderek kedilerini aramaya başladı.

        Beş gün boyunca sokak sokak gezip kapı kapı dolaşarak kedilerini arayan Mehmet ve Gülsüm Aksoy, beşinci günün sonunda kendi tabirleriyle evlatlarına kavuştu.

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        “KEDİMİZ KIRPIK'A KARŞI ÇOK MAHCUP HİSSETTİK"

        Kedilerini bulduklarında onu orada bıraktıkları için Kırpık’a karşı çok mahcup olduklarını dile getiren Mehmet Aksoy, “Hatay’a torunumuza bakmak için gitmiştik. Üçüncü gün 6 Şubat depremine yakalandık ve kedimizi orada kaybettik. Depremden sonra orada kaldı beş ay boyunca. Biz Kurban Bayramında kedimizi aramak amacıyla oraya gittik. Orada dört gün boyunca aradık ama bulamadık. Beşinci gün akşam saatlerinde orada kalan emanetimizi bulup geri getirdik. Kedimizi bulunca donup kaldım. Çünkü oradaki bir duvarın üzerinden atlayan kedimiz bize doğru çeşitli diller dökerek geldi. Önce hanımımın kucağına giderek patileriyle onun yüzünü okşadı. Daha sonra benim kucağıma geldi, beni de okşayıp kafasıyla sevdi beni. O an biz kediye karşı çok mahcup duruma düştük. Beş ay boyunca sürekli rüyalarıma giriyordu, çok şükür kavuştuk” sözlerini sarf etti.

        "KEDİMİZİ BULUNCA SEVİNÇTEN AĞLADIK"

        Sokak sokak gezerek kedilerini aradıklarını ve bulduklarında sevinçten ağladıkları söyleyen Gülsüm Aksoy o anlardan, “Biz 5 gün boyunca her yere baktık. Orada bizim kedimizi aradığımız görenlerin yönlendirmesiyle kedilerin olduğu her yere baktık. Hava çok sıcak olduğu için sabah erken saatlerde ve akşamüstleri arıyorduk genelde. Akşamüstü evimizin 3 sokak ilerisinde ki bir mahalleye gittik. O mahallede iki üç tane kedi gördük ama onlar değildi. Biz tam ümidimizi kaybettiğimiz sırada baktık karşıdan yaklaşık 50 metre ileriden Kırpık’a benzeyen bir kedi geliyor ama çok seçemiyorduk. Yaklaştığında Kırpık’a benzettik ve o anda şoka girdik, donduk kaldık. Ben ismini söyleyince Kırpık daha da hızlanarak geldi bize. Çok değişik sesler çıkarıyordu, sanki konuşuyordu bizimle. Hemen benim kucağıma geldi zaten, sarıldık. Ardından eşimin kucağına gitti. Sevincimizden ağladık, herkes balkonlara çıktı. “Gözünüz aydın” dediler. Oradan konteynerimize getirerek yıkayıp temizledik, karnını doyurduk. Ertesi günde evimize Bucak’a getirdik evladımızı” söyleriyle bahsetti.

        “EVLADIMI ORADA BIRAKMIŞ GİBİ ÜZÜLÜYORDUM"

        Geçen beş aylık sürede geri dönmek zorunda kaldıkları için evlatlarını orda bırakmış gibi hissettiği de dile getiren Gülsüm Aksoy; “ Kırpık bir kere girdi benim rüyama ama gündüzleri orada bir evladımı bırakmış gibi o kadar çok üzülüyordum ki anlatamam. Diyar diyar memleketlerde acaba ne yapıyor diye düşünüyordum. Bir de Kırpık pişmiş mama yerdi sadece çiğ yemek yemezdi, çöplükten bir şey yemezdi sadece mama yerdi. Onun için acaba öldü mü, kaldı mı diye çok üzülüyorduk. Ama Allah bizi sevindirdi. Ona kavuştuğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

        Evine ve ailesine geri kavuşan Kırpık şimdi ait odluğu yerde mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

        #Hatay
        #Deprem
        #Burdur
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