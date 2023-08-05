Depremde kaybettikleri kedilerini geri dönüp 5 ay sonra buldular

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6 Şubat’ta meydana gelen depremde birçok kişi hayatını kaybetmiş ve milyonlarca kişi etkilenmişti. Depremin üzerinden geçen 5 ayın ardından yaralar hala sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan depremzedeler yavaş yavaş memleketlerine geri dönerek tekrar eski yaşantılarına geri dönebilmek için çabalıyor.

Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Aksoy ve Gülsüm Aksoy çifti de depreme Hatay’da yakalanan depremzedelerden. Kızları Hatay’ın Hassa ilçesinde memur olan Aksoy çifti depremden bir hafta önce okulların tatil olması sebebiyle torunlarına bakmak için yanlarına aldıkları kedileri “Kırpık” ile Hatay’a gittiler.

Hatay’da ki üçüncü günlerinde depreme yakalanan Aksoy çiftinin kedileri deprem anında ortadan kayboldu. 2 gün boyunca kedilerini arayan çift evleri hasar aldığı için Bucak’a geri dönmek zorunda kaldı.

Aradan geçen 5 ay boyunca akıllarından çıkmayan ve sürekli rüyalarına giren kedilerini bulmak isteyen çift Kurban Bayramı’nda tekrar Hatay’a giderek kedilerini aramaya başladı.

Beş gün boyunca sokak sokak gezip kapı kapı dolaşarak kedilerini arayan Mehmet ve Gülsüm Aksoy, beşinci günün sonunda kendi tabirleriyle evlatlarına kavuştu.

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“KEDİMİZ KIRPIK'A KARŞI ÇOK MAHCUP HİSSETTİK" Kedilerini bulduklarında onu orada bıraktıkları için Kırpık’a karşı çok mahcup olduklarını dile getiren Mehmet Aksoy, “Hatay’a torunumuza bakmak için gitmiştik. Üçüncü gün 6 Şubat depremine yakalandık ve kedimizi orada kaybettik. Depremden sonra orada kaldı beş ay boyunca. Biz Kurban Bayramında kedimizi aramak amacıyla oraya gittik. Orada dört gün boyunca aradık ama bulamadık. Beşinci gün akşam saatlerinde orada kalan emanetimizi bulup geri getirdik. Kedimizi bulunca donup kaldım. Çünkü oradaki bir duvarın üzerinden atlayan kedimiz bize doğru çeşitli diller dökerek geldi. Önce hanımımın kucağına giderek patileriyle onun yüzünü okşadı. Daha sonra benim kucağıma geldi, beni de okşayıp kafasıyla sevdi beni. O an biz kediye karşı çok mahcup duruma düştük. Beş ay boyunca sürekli rüyalarıma giriyordu, çok şükür kavuştuk” sözlerini sarf etti.

"KEDİMİZİ BULUNCA SEVİNÇTEN AĞLADIK" Sokak sokak gezerek kedilerini aradıklarını ve bulduklarında sevinçten ağladıkları söyleyen Gülsüm Aksoy o anlardan, “Biz 5 gün boyunca her yere baktık. Orada bizim kedimizi aradığımız görenlerin yönlendirmesiyle kedilerin olduğu her yere baktık. Hava çok sıcak olduğu için sabah erken saatlerde ve akşamüstleri arıyorduk genelde. Akşamüstü evimizin 3 sokak ilerisinde ki bir mahalleye gittik. O mahallede iki üç tane kedi gördük ama onlar değildi. Biz tam ümidimizi kaybettiğimiz sırada baktık karşıdan yaklaşık 50 metre ileriden Kırpık’a benzeyen bir kedi geliyor ama çok seçemiyorduk. Yaklaştığında Kırpık’a benzettik ve o anda şoka girdik, donduk kaldık. Ben ismini söyleyince Kırpık daha da hızlanarak geldi bize. Çok değişik sesler çıkarıyordu, sanki konuşuyordu bizimle. Hemen benim kucağıma geldi zaten, sarıldık. Ardından eşimin kucağına gitti. Sevincimizden ağladık, herkes balkonlara çıktı. “Gözünüz aydın” dediler. Oradan konteynerimize getirerek yıkayıp temizledik, karnını doyurduk. Ertesi günde evimize Bucak’a getirdik evladımızı” söyleriyle bahsetti.