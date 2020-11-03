Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi - MANİSA

AA

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Seda Dinçer'in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.Dinçer için memleketi Demirci'deki ilçe kabristanlığında tören düzenlendi.

Törene Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, okul arkadaşları ile yakınları katıldı.Seda Dinçer'in babası Ahmet Dinçer, kızının tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Namazının ardından cenaze, ilçe kabristanında toprağa verildi.Dinçer'in, eğitimi için gittiği İzmir'de, öğretmen ablası Gül Nur Dinçer ile yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda yaşadıkları, ablasının depremden sağ kurtulduğu öğrenildi.

Kuzenleri İpek Dilşeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden 2 gün önce kuzeniyle birlikte olduklarını belirterek, "Seda'nın istediği bir eşofman takımı vardı. Onu konuşmuştuk. Küçük Park'a gidip kahve içmiştik. Gece kendisinde kaldım. Sabah da onu uyandırmamak için sessizce kapıyı çekip gittim. Bugün aramızdan ayrıldı. Onu son görüşümdü. Çok üzgünüm." dedi.