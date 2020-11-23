Depremde hayatını kaybeden Süheyla teyzenin kedilerini hayvanseverler sahiplendi

Rıza Bey Apartmanı'nda oturan ve sokağında yaşayan, özellikle de engelli kedilerin bakımıyla ilgilenen Erdönmez'in çok sayıda kediye de açtığı evi, depremde yerle bir oldu. Deprem sonrası çöken binada Erdönmez'in cansız bedenine ulaşılırken arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 kedi ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
Kedilerin tedavilerini yapan veteriner hekim Emrah Batı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdönmez'i yakından tanıdığını, kedilerinin tedavisini kendisinin yaptığını söyledi.
Depremin olduğu anlarda kliniğinde olduğunu belirten Batı, "İş yerimin yakınlarındaki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığını öğrenince çok üzüldüm. Aklıma hemen Süheyla Hanım geldi. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu enkazdan çıkarılan kediler, yakın klinik olduğum için bana getirildi. Onların Erdönmez'in baktığı kediler olduğunu görünce duygulandım. Onlarla kendi kedilerimmiş gibi ilgilendim." dedi.
- "Özellikle engelli kedilere bakardı"
Batı, Erdönmez'in depremde hayatını kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Hayvanları çok severdi. Özellikle engelli kedilere bakardı. 50'ye yakın kedinin bakımını üstlendiğini biliyorum. Kedilerinin bir kısmına evinde, bir kısmına ise evinin altında bulunan boş dükkanda bakardı. Üzücü olayın ardından eşi kliniğime geldi. Kendileri için hatırası olan 2 kediyi aldı. Diğerlerini sahiplendirmemi söyledi. Eşinin adına bir kedi barınağı yaptıracağını ifade etti. Duyarlı hayvanseverler, Erdönmez'in kedilerini sahiplenmek için bana başvurdu. 9 kediyi iyi yerlere teslim ettim. Süheyla Hanım'dan bana bir kedi kaldı. Onun da tedavisini tamamladım. O şirin kediyi sahiplenmek isteyen hayvanseverler var."
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