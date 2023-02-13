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Haberler Basketbol

Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan toprağa verildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 13.02.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan toprağa verildi
AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, babaannesini ziyaret için gittiği Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Naaşı İstanbul'a getirilen Aydoğan için ikindi vakti Bahçelievler Şehit Yaşar Musaoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Milli basketbolcunun naaşı, Kasımpaşa'daki Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

30 yaşında vefat eden Nilay Aydoğan'ın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolcular, spor kulüplerinden yöneticiler ile spor camiasından birçok kişi katıldı.

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