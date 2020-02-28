28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Depremde hayatını kaybeden baba, geride gözü yaşlı eş ve 7 çocuk bıraktı
- İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde enkaz altında yaşamını yitiren Aydın Tosun'dan geriye gözü yaşlı bir eş ve 7 çocuk kaldı - Tosun'un enkazdan kendi çabasıyla çıkan kızı Bengül: - "Kardeşimi kurtardıktan sonra ellerimle enkazı kazarak annemi sonra diğer kardeşlerimi çıkardık. Aramalarımıza rağmen babamı bulamadık. Uzun bir süreden sonra babamı enkazında altından çıkardık" - Tosun'un enkazdan yaralı çıkarılan oğlu Arif: - "Evimiz tamamen yıkıldı. Tüm hayvanlarımız telef oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi de devletimizin kurduğu çadırda kalıyoruz"
MESUT VAROL/EMRE ILIKAN - İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde kaldığı enkazın altında yaşamını yitiren Aydın Tosun'un eşi ve çocukları, babalarını kaybetmenin hüznünü yaşıyor.
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde depreme uykuda yakalanan 7 çocuk babası Aydın Tosun'un (48) enkazın altında yaşamını yitirmesi ailesini yasa boğdu.
Aynı enkazdan yaralı kurtulan eşi Hatice, çocukları Arif, Gamze ve Bengül Tosun tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
Diğer çocukları Emrah, Ayşe, Gökmen ve Sümeyye Tosun ile beraber AFAD'ın kurduğu çadıra yerleştirilen aile üyeleri, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
- "Enkazı kazarak annemi çıkardım"
Enkazdan çıkan Bengül Tosun, AA muhabirine, üç kardeşi, annesi ve babasıyla uykudayken depreme yakalandıklarını söyledi.
Bir anda evin üzerlerine yıkıldığını anlatan Tosun, şöyle devam etti:
"Her yer toz içinde kaldı. Küçük kardeşimi alıp kaçmaya çalıştım. Bağırdık ama sadece annemin sesini duydum. Sadece kafası dışarıdaydı. Diğer kardeşlerim ve babam görünmüyordu. Kardeşimi kurtardıktan sonra ellerimle enkazı kazarak annemi, sonra diğer kardeşlerimi çıkardık. Aramalarımıza rağmen babamı bulamadık. Uzun bir süre sonra babama ulaşabildik. Babamızı kaybettik. Çok üzgünüz."
- "Hiçbir şeyimiz kalmadı"
Enkazdan çıkarılan Arif Tosun da yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Enkazın altında kaldım. Seslendikten sonra kardeşlerim beni bulup çıkardı. Babamızı aradık, kolunu gördük. Köylülerin de yardımıyla çıkardık ama hayatını kaybetmişti. Deprem esnasında hepimiz kaçtık. Önce annem enkaz altında kaldı, sonra babamın kafasına odun düştü ve yere yığıldı. Ben de küçük bir delikten seslenerek sesimi duyurabildim. Evimiz tamamen yıkıldı. Tüm hayvanlarımız telef oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi de devletimizin kurduğu çadırda kalıyoruz."
,Mesut Varol
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