Depremde hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare restore ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından bu illerde kendi sorumluluğundaki yapılarla ilgili başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.