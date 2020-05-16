Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda binanın kapı ve pencereleri ile doğal gaz sayaçlarını söken 1'i kadın 5 kişi suçüstü yakalandı.

Sökülen malzemeler bina sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.