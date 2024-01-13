Depremde hasar gören antika eşyaları için evinin çatısına kulübe yaptırdı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cila, lise yıllarında biriktirmeye başladığı çok sayıda eski eşyanın muhafazası için evinin çatısında kulübe yaptırdı
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Bir şirkette vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Cila, 23 yıldan bu yana aralarında 1926'dan kalma gramofon da bulunan çok sayıda plak, tarım aleti ve süs eşyası topladı.
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Cila'nın yıllar içerisinde topladığı eski eşyalardan bazıları Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü. Sağlam kalan eski eşyaları evinin çatısındaki kulübede muhafaza eden Cila, çocuklarıyla günlerinin çoğunu burada geçiriyor.
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Cila, AA muhabirine, 15 yaşında bir plak aldıktan sonra eski eşyalara ilgisinin başladığını ve gün geçtikçe daha da arttığını anlatarak, zaman içerisinde eski bir gramofon da edindiğini belirtti.
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Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan akrabaları ve arkadaşlarının da desteğiyle eski eşyaları topladığını aktaran Cila, koleksiyonunda eski tarım aletlerinden kilimlere kadar çok fazla parça bulunduğunu dile getirdi.
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Cila, 6 Şubat depremlerinde evinin odasında sakladığı bazı taş plaklarının kırıldığını belirterek, şöyle konuştu:
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"Sağlam olanları da evimin damına çıkararak orada onları muhafaza edebileceğim bir kulübe yaptım. Gören arkadaşlarım çok etkileniyor. Gün içinde işim olmadığı müddetçe çocuklarımı da alıp buraya gelirim.
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Burada çocuklarıma taş plaklardan eski şarkılar dinletirim. Böylece çocuklarıma da antika sevgisini aşılamış oluyorum."
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Koleksiyonunu genişletmek istediğini anlatan Cila, en büyük hayalinin ise bugüne kadar biriktirdiği eski eşyaların yer aldığı bir kafe açmak olduğunu kaydetti.