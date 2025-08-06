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        Haberler Gündem Güncel Depremde hasar alan vakıf eserleri yenilendi | Son dakika haberleri

        Depremde hasar alan Elazığ'daki vakıf eserleri yenilendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Elazığ'da hasar gören Kurşunlu Camisi, Alacalı Mescit ve Yukarı Kesrik Camisi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 14:39 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:19
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        Depremde hasar alan vakıf eserleri yenilendi
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Elazığ'da hasar gören Kurşunlu Camisi, Alacalı Mescit ve Yukarı Kesrik Camisi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlandı.

        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü korumasında olan tarihi Harput bölgesindeki Kurşunlu Camisi'nin restorasyonuyla minarede güçlendirme imalatları ve üst örtü imalatları tamamlanarak kurşun imalatı yapıldı. Ayrıca iç mekanda sıva raspası yapılıp sıva ve boya imalatları gerçekleştirildi.

        Yapıda; harim ve son cemaat mahfilinde bulunan ahşap kadron döşeme söküm ve yapım imalatı tamamlanarak halısı yenilendi. Son cemaat mahfilindeki camekanların ahşap raspası yapılarak onarıldı, bu bölüme ayakkabılık ile kitaplık eklendi.

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        Bunların yanı sıra beden duvarlarında, minarede ve iç mekanda cephe temizlik çalışmalarıyla derz açma, derz yapım ve imitasyon uygulamaları gerçekleştirildi. Elektrik ve mekanik tesisatları, ahşap kapı ve pencere doğramaları yenilenerek cam imalatı tamamlandı. Aynı zamanda harim kısmında bulunan tescilli minberin konservasyonu yapıldı.

        Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alan Alacalı Mescit de kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından tekrar işlevsel hale getirildi. Tarihi mescidin restorasyonu kapsamında minarede güçlendirme imalatları tamamlandı, yapının çevresinde drenaj sistemi yapıldı, iç mekanda sıva raspası yapılıp sıva ve boya imalatları bitirildi.

        Aynı zamanda harim ve son cemaat mahfilinde bulunan ahşap kadron döşeme söküm ve yapım imalatı tamamlanarak halısı yenilendi. Eserin beden duvarlarında ve iç mekanda yüzey temizlik çalışmalarıyla birlikte derz açma, derz yapım ve imitasyon uygulamaları yapıldı. Elektrik ve mekanik tesisatlarının yanı sıra ahşap kapı, pencere ve camekanlara ait doğramalar yenilenip cam imalatı tamamlandı. Yapıya ait tescilli ahşap kapının konservasyonu yapıldı.

        Elazığ merkezdeki Yukarı Kesrik Camisi'nde ise eserle ilgili gerçekleştirilen restorasyon faaliyetlerinde caminin minare külahında oynayan taş oturtuldu, derz imalatı, ayrıca vinç ile güçlendirme amaçlı şerefede paslanmaz lama ve çelik bilezik imalatı yapıldı.

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