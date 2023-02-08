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Depremde enkazda kalan kızı için Hatay'a giden baba kalp krizi geçirip vefat etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı deprem sebebiyle bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Yozgat'ta yaşayan bir Adem Dalaslan, Hatay'da yaşayan kızının enkaz altında kaldığını öğrenince Hatay'a gitti; ancak kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Giriş: 08.02.2023 - 17:56 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde enkazda kalan kızı için Hatay'a giden baba kalp krizi geçirip vefat etti - Deprem haberleri
AA

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden imam Adem Dalaslan'ın (52) cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan, Hatay'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak işe başlayan kızı Büşra Dalaslan'ın (25), depremde enkazda kaldığını öğrendi.

Eşi ile bir çocuğu enkazdan çıkmayı başaran Dalaslan, kızının kurtarılması beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Cenazesi Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Dalaslan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topaç köyü mezarlığına defnedildi.

Büşra Dalaslan'ın halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA, İHA

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