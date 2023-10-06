Deprem’de ANADOLU SİGORTA ANADOLU Sanayicisinin SİGORTA’sı olduğunu gösterdi

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6 Şubat ‘da Tüm Dünya’yı yasa boğan İki ayrı depreminde merkezi olan Kahramanmaraş’ta yıkılan binalar ’da binlerce vatandaş şehit olurken sağladıkları istihdam ve katma değer ile Kent’in can damarı olan sanayii kuruluşları ’da büyük zarar gördü.

‘Allah beterinden saklasın’ diye dua ettiğimiz Yaşadığımız bu deprem felaketi sonucunda hayatını kaybeden tüm depremzedelere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak ve Kent’in yeniden ayağa kalkmasına lokomotif olacak Kahramanmaraş Sanayi kuruluşlarından biri olan MEM TEKSTİL SAN. Ve TİC. AŞ kuruluşlarındaki hasarlarının kısa zamanda tespiti ve ödemelerinin yapılmasıyla üretmeye, ihracat ve istihdam sağlamaya devam etmektedir.

MEM TEKSTİL SAN. Ve TİC. AŞ fabrikalarında binlerce depremzede çalışanlarına aş ve iş vermenin üretim yapıp ülkeye katma değer sağlamanın huzurunu yaşıyor.

2500 çalışanı ile 25 Yıllık bir başarı hikâyesi olan Kahramanmaraş’taki firmamızda oluşan hasarda tespit çalışmaları dahi başlamadan o gün ihtiyacımız olan avans ödemesini yaparak bizi destekleyip hasarımızın geri kalanını ise tespit ettikten çok kısa bir süre sonra ödeyen ANADOLU SİGORTA’YA Genel Müdürü Sn. Mehmet Tuğtan’a, Genel Müdür yardımcısı Sn. Ali Kaplan’a Hasar servisi çalışanlarına, Eksper Sn. Mehmet Cemal Usman ’a depremin ilk günlerinden itibaren sanayi kuruluşumuz içindeki kurtarmada görev alıp enkaz altındaki makinalarımızı kurtarma çalışması yapıp hasarımızın azalmasına katkı sunan HGR Hasar Restorasyon firmasına, ayrıca her daim özverili bir şekilde yanımızda olan Acentemiz Mefsar Sigorta ara. Hiz.Ltd. Ştinin başta yetkilisi Mehmet Furkan Sarıkatipoğlu olmak üzere tüm çalışanlarına çok kısa süre içerisinde hasar ödemesini yaparak bugün sanayimizin çalışmasına katkı sağladıkları için çok teşekkür ederiz.

MEM TEKSTİL SAN. Ve TİC.AŞ.