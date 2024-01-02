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        Haberler Gündem Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasını KKTC heyeti de takip edecek

        Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli davasını KKTC heyeti de takip edecek

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin davanın duruşmasını, beraberindeki yaklaşık 100 kişilik heyetle takip edeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 21:39 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:39
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        İsias Oteli davasını KKTC heyeti de takip edecek
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        Üstel, beraberindeki heyetle 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve KKTC'den sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği otele ilişkin yarın başlayacak duruşmayı takip etmek üzere Türkiye'ye geldi.

        Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Üstel, 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremin üzerinden yaklaşık bir yılın geçtiğini anımsattı.

        Üstel, Kıbrıs'tan gelen 100'e yakın kişiyle davayı takip ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Acı o kadar büyük ki, hiçbir bina yıkımı olmamasına karşın ülkemiz hala kendine gelemedi. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Yaşları 10-15 arasında bulunan geleceğimizi şekillendirecek evlatlarımızı kaybettik. Hocalarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızı kaybettik. Şimdi yaşanan bu kötü olayların hukuki süreci başlıyor. İlk davaları görülüyor. 100'e yakın kişiyle bu davaları izlemek için buradayız. Başbakan olarak ben buradayım. Hükümetimizi temsilen 3 bakanımız yanımızda. Bu bakanlarımız aynı zamanda, deprem süresince, günlerce burada kalıp arama kurtarma çalışmalarını koordine eden bakanlarımız ve ekibimiz, ana muhalefet partisi başkanı burada. Sanıyorum bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir."

        Söz konusu davanın binlerce davadan birisi olduğunu aktaran Üstel, "İsias davası aynı zamanda KKTC'de yaşayan herkesin ortak davasıdır. Biz yüce Türk adaletine güveniyoruz. Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz. Dolayısı ile adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. Biliniz ki; suçlular hak ettikleri en ağır cezaları alınca burada verilen cezalar, gelecekte bu suçlara yeltenenlere karşı da önemli bir ders olacak."

        Başbakan Üstel, daha sonra heyetle yarın duruşmanın olacağı Adıyaman'a hareket etti.

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        #İsias Oteli davası
        #haberler
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