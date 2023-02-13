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Diyarbakır'da etkili olan depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybettii öğrenildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen iller arasında bulunan Diyarbakır'da, 7 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giriş: 13.02.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İHA

Diyarbakır'da depremin 8'inci gününde 4 noktada enkaz çalışmaları tamamlanırken, 3 noktada ise arama, tarama ve kurtarma devam ediyor. Şehirde şiddetli deprem sonucu 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8'nci gününde, Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Diyarbakır'da görev yapan sağlık çalışanlarından Karan Akcan, Erkan Acar, Hebun Akgül, Abbas Erkul, Fatma İpek, Şeyhmus Elbat ve Vedat Birel enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Acımız büyük. Depremde kaybettiklerimiz, biz onları hep güler yüzleri ve insanlara yardım etme gönülleriyle hatırlayacağız. Hayatını kaybeden mesai arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sağlık camiamız olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

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