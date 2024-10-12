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        Haberler Gündem Depremde 69 kişiye mezar olan Güneşli Kocabaş Sitesi davasında karar

        Depremde 69 kişiye mezar olmuştu; Güneşli Kocabaş Sitesi davasında karar çıktı

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 69 kişinin yaşamını yitirdiği Güneşli Kocabaş Sitesi 7. Blok'un yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanıktan 8'ine 12 yıl 2 ay 20 gün ila 14 yıl 5 ay 10 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:50 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:53
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        Depremde 69 kişiye mezar olan Güneşli Kocabaş Sitesi davasında karar
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        Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Tebernüş Özyurt, Abdullah Üren, Ökkeş Say, tutuksuz sanıklar Ahmet Say, Ökkeş Kır hazır bulundu.

        Diğer tutuksuz sanıklar Kerim Sönmez, Mücahit Kar ve Abdulkadir Tatar, duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ali Taş ise duruşmaya katılmadı.

        AA'nın haberine göre; mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Say'ın beraatına hükmederken, Ökkeş Say, Ökkeş Kır ve Ali Taş'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, sanıklar Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar, Abdullah Üren, Kerim Sönmez, Tebernuş Özyurt'a "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

        Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar Ökkeş Kır, Ali Taş, Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar ve Kerim Sönmez'in de tutuklanmalarını kararlaştırdı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde 69 kişinin hayatını kaybettiği Güneşli Kocabaş Sitesi 7. Blok'un yıkılmasına ilişkin 9 sanık hakkında dava açılmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #kahramanmaraş depremleri
        #Güneşli Kocabaş Sitesi
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