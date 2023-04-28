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Muğla'da deprem yardımlarını eve götürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da aralarında hijyen malzemeleri, yorgan ve battaniye gibi deprem yardımlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Giriş: 28.04.2023 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem yardımlarının çalındığı iddiasında 1 gözaltı!
Deprem yardımlarının çalındığı iddiasında 1 gözaltı!
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AA

Muğla'nın Milas ilçesinde, depremzedeler için toplanan yardımları evine götürdüğü iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi'nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. isimli kadının, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda hijyen malzemesi ile yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi malzemeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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