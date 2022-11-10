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Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? 12 Kasım deprem tatbikatı nasıl yapılacak ve tatbikat sırasında neler yapılacak?

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Deprem tatbikatı nasıl yapılacak?

12 Kasım deprem tatbikatı için beklenen zaman geldi çattı. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın katılım göstereceği tatbikata dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve tatbikatın içeriğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 10.11.2022 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 12 Kasım Cumartesi günü tatbikat yapılacağını açıklamıştı. Söz konusu tatbikata kısa bir süre kala tatbikatın saat kaçta ve nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, konuya dair ayrıntılar...

  • 12 KASIM TATBİKATI SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    12 Kasım 2022 Cumartesi günü tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan tatbikat 18:57'de başlayacak.

  • 12 KASIM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

  • 12 KASIM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.

  • AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA! TATBİKAT NASIL YAPILACAK?

    Bugün, cuma ve cumartesi günü 3 tane bilgilendirme SMS'i göndereceğiz. Bu tatbikata dikkat çekeceğiz ve herkesin katılımını bekleyeceğiz. Önce bir sesli uyarı gelecek, ''Türkiye genelinde deprem anı ülke tatbikatıdır, bütün vatandaşlarımız tatbikata katılacaktır'' duyurusu yapılacak. 

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