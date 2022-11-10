İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 12 Kasım Cumartesi günü tatbikat yapılacağını açıklamıştı. Söz konusu tatbikata kısa bir süre kala tatbikatın saat kaçta ve nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, konuya dair ayrıntılar...