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Deprem sonrası üniversiteler tatil mi? 23 Kasım 2022 bugün üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

Deprem sonrası üniversiteler tatil mi?

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik açıklamalarda bulundu. Düzce, Sakarya, Bolu gibi pek çok çevre ilde okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklanırken üniversite öğrencileri de konuyu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Giriş: 23.11.2022 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yaşanan korkutucu depremin ardından üniversite öğrencileri üniversitelerin tatil olup olmadığına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, "23 Kasım bugün üniversiteler tatil mi?" İşte Bolu, Sakarya, Düzce illerindeki üniversiteler ile ilgili son durum...

  • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

    Rektör Hamza AL yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

    "Sevgili öğrenciler! Zaten yeterli stres yaşadınız. Lütfen vize stresi yaşamadan hayatınıza devam edin. Lehinize olan neyse onu yaparız. Mağduriyet yaşatmayız.

    Bugün vizelere girmeyen öğrencilerimize sınav hakkı tanınacaktır."

  • BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), bugün yapılması planlanan vize sınavlarının Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

    BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.

    Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

    Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

  • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

    Kocaeli üniversitesinin tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır. 

  • BOLU, SAKARYA VE DÜZCE'DE OKULLARIN DURUMU

    Düzce'de meydana gelen deprem sonrası 3 ilde okullar tatil edildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

    Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ile hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır. Hepimize çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

    Kentte meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

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