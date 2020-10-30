Deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde pek çok kişi aynı anda telefona sarıldığından iletişimde aksaklıklar yaşanabiliyor. Peki telefonun çekmemesi durumunda ne yapılmalı?

Telefonunuzun bağlantısını değiştirmek, sinyal sıkıntılarınızı denemek ve düzeltmek için en hızlı ve en kolay yoldur. Uçak modunu aktif hale getirip 10 saniye sonra yeniden kapattığınızda bağlantı sağlayabilirsiniz.

Telefonunuz çekmiyorsa ve aktif Wi-Fi bağlantınız varsa internet üzerinden arama gerçekleştirebilirsiniz. WhatsApp, Messenger, Skype, Microsoft Teams gibi mesajlaşma uygulamaları işinize yarayabilir.

Bazı durumlarda telefon görüşmesi yapılamasa da aktif internet bağlantısı varken WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden sesli arama yapabilirsiniz.

DEPREM SONRASI İNTERNET ARAYICILIĞIYLA HABERLEŞİN!

İzmir'de meydana gelen son dakika 6,6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından AFAD'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. AFAD'ın yaptığı uyarıda "Depremlerde ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin." denildi.

İşte AFAD'ın açıklaması: