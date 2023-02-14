Deprem sonrası çaldıkları 22 kilo gümüşle kaçarken yakalandılar

AA

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası bir gümüşçüden 22 kilogram takı çalan 3 zanlı yakalandı.

AA'nın haberine göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Kahramanmaraş'ta görev yapmaya başladı.

Polis ekipleri, Onikişubat ilçesinde bir gümüşçü dükkanından çaldığı 22 kilogram ağırlığındaki gümüş takı ve ziynet eşyasını valizlerle şehirden çıkarmak isteyen A.K., M.K. ve H.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.