Deprem sonrası Bornova ve Bayraklı'da 100 bin bina incelenecek

AA

İzmir'deki depremden en fazla hasar gören Bayraklı'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki diğer yapılarda hasar oranlarının tespiti için hızla çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ve Bornova'da bulunan yaklaşık 100 bin binada detaylı tespit çalışması yaparak bunları az, orta ve ağır hasarlı kategorilerine göre ayıracak.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahaya inerek incelemelere başladıklarını söyledi.

Özellikle yıkım olan binaların olduğu bölgelerdeki ayakta kalmış yapıların risk taşıyıp taşımadığını araştıracaklarını anlatan Akın, "Binaların ilk olarak risk grubunda bulunup bulunmadığına bakıyoruz. Bunun yanında kamu binaları ve vatandaşların toplu şekilde kullandığı mekanları inceledik. Yapılarda hasar tespit çalışmalarına başladık. Örnek alma işlemleri yapılıyor." dedi.

- "10 bin bina inceledik"

Bina incelemelerinin öncelikle dışarıdan başladığını, daha sonra içeriye girerek kritik noktalara, giriş ve bodrum katlarındaki taşıyıcılara bakıldığını anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Tüm katlar ve daireler gezildikten sonrada binaların değerlendirmesini yapıyoruz. Bunu az hasar, orta hasar ve ağır hasar yani yıkılacak diye sınıflandırıyoruz. Depremin hemen ardından başladığımız çalışmalarda 10 bin bina inceledik. Belirlediğimiz bu bölgede yaklaşık 100 bin yapı olduğunu düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatları doğrultusunda bir hafta, 10 gün içerisinde bunları bitirmeyi planlıyoruz."