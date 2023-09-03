Osmaniye'de deprem! İşte 2 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 2 Eylül Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Osmaniye Cevdetiye'de deprem meydana geldi. İşte 2 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri..
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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Eylül Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 2 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...
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OSMANİYE 3.1 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklana verilere göre saat 02:18'de Osmaniye Cevdetiye'de 3.1 büy,üklüğündeki deprem ile sallandı.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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