Malatya'da ve Ege'de deprem! İşte 13 Ağustos son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Malatya ve Ege açıklarında meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 13 Ağustos Pazar günü yaşanan depremler...
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Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 13 Ağustos Pazar son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
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EGE'DE DEPREM!
AFAD verisi ile Ege açıklarında saat 10.49'da 4.8 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
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MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, depremin 6.35 km derinlikte gerçekleştiğini bildirirken büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Deprem, Malatya'nın birçok ilçesinden hissedildi.
4.8'lik depremin hemen ardından saat 16.40'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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