Son dakika depremler bugün... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi son dakika verileriyle anlık olarak güncelleniyor. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından son depremler listesi hemen hemen her gün takip edilirken depremin etkili olduğu bölgelerde de artçı sarsıntılar devam ediyor. Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi birçok ilimizde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Depremi hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, ne zaman, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte 7 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...