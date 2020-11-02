Elif'in tüm eğitim masrafları Nevzat Aydın'dan

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İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 65 saat geçtikten sonra, mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in eğitim masraflarını Nevzat Aydın karşılayacak.

Annesi ve üç kardeşinin ardından Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan Elif'in hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını üstlenmek istediğini belirten Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ulaşabileceğim bir mercii bulamadım. Lütfen ailesi, yetkililer, birileri bana mesaj atarak ulaşsın" dedi.

Gelecek tepkilere hazırlıklı olduğu söyleyen Nevzat Aydın, mesajında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den konuyla ilgili yardım istedi.

İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan Ulaş Bey'in kendisine ulaştığını haber veren Aydın, takipçileriyle "Hiçbir sorun yok, kızımızı okutacağız." mesajını paylaştı.