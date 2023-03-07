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DEPREM SON DAKİKA GÜNCEL: Depremde can kaybı ve yaralı sayısı açıklandı! 7 Mart 2023 Depremde kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Bilanço ağırlaşıyor! İşte deprem felaketinde son durum

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi tüm yurtta devam ediyor. Bir ayı aşkın süre sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından deprem sonrasında yaşanan can kayıpları ve hasarın boyutuna ilişkin yeni açıklamalar yapılıyor. Deprem ölü ve yaralı sayısı ile yaşanan son gelişmeler araştırılıyor. İşte deprem felaketinde son durum ve can kaybı ile hasarın boyutu hakkında merak edilenler...

Giriş: 07.03.2023 - 12:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş Pazarcık ile Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin izleri yurt genelinde hissedilmeye devam ediyor. Yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken  "Kahramanmaraş depreminde son durum ne kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı?" sorusuna ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İşte depremde can kaybı, yaralı sayısı ve hasarın boyutuna ilişkin son durum...

  • DEPREM FELAKETİNDE ACI BİLANÇO

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 968'a yükseldiğini açıkladı.

  • DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

    Deprem bölgelerinde, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

    Hasar tespit çalışması tamamlanan 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

  • 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı olduğu tespit edildi. 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

  • "ŞU ANA KADAR 564 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

    Soylu, "Kaç müteahhit hakkında yakalama kararı vardı, kaçı yakalandı, kaçı aranıyor?" sorusuna, şu yanıtı verdi,

    "İlk dakikadan itibaren devletin bütün birimleri bu konuda teyakkuza geçmiştir. Duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz ve tespit ettiğimiz her isme yurt dışı çıkış yasağı koyduk. Bir taraftan arama kurtarma yaptık, bir taraftan telefonla böyle bir şey söz konusuymuş dedik ve müdahaleyi hemen yaptık. Bütün arkadaşlarımız teyakkuz halinde oldu. Bu işin kim olursa olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. Hiçbir şey insan canından kıymetli değildir.

  • DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, 11 ilin yanında Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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