AFAD ve Kandilli son depremler tablosu ve son dakika deprem haberleri her gün olduğu gibi bugün de günün ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Hemen belirtelim ki AFAD ve Kandilli tarafından yurdumuzda ve komşu ülkelerdeki depremler anbean kaydediliyor. İşte merak edip araştıranlar için 25 Aralık Cuma son depremler tablosu...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER TABLOSU:

AFAD 25 ARALIK DEPREMLER TABLOSU: