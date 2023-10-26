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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA: Antalya ve İzmir'de peş peşe sallandı! 25 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi! Az önce deprem mi oldu?

        Antalya ve İzmir'de peş peşe deprem! 25 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Antalya'da peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 25 Ekim 2023 Çarşamba günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:04
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          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. İzmir ve Antalya'da meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 25 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          İZMİR'DE DEPREM

          İzmir'de Selçuk'ta 10.39'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

          ANTALYA'DA DEPREM!

          AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre saat 09:09'da Antalya Gazipaşa'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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