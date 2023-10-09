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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA | 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da korkutan deprem! 9 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:42
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        • 1

          Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Malatya ve Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM

          Malatya Yeşilyurt'ta saat 09.28'de 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

          Kandilli verisi ile Kahramanmaraş Nurhak'ta saat 05.01'de 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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