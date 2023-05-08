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Deprem son dakika: 8 Mayıs Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Adıyaman'da korkutan deprem! 8 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar sebebiyle hız kazandı. Deprem felaketi sonrasında artçı ve bağımsız sarsıntılar devam ediyor. Hatay Kırıkhan'da dün sabah saatlerinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı sonrasında bugün Adıyaman'da bir deprem yaşandı. Bölgede yaşanan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte, 8 Mayıs Pazartesi günü yaşanan depremler...

Giriş: 08.05.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaşanan son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Adıyaman Çelikhan'da meydana gelen deprem ile 8 Mayıs Pazartesi son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • ADIYAMAN'DA DEPREM!

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 02.16'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    HATAY'DA DEPREM!

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesi merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7.8 km derinlikte gerçekleşti. 

    Kandilli Rasathanesi de Hatay Kırıkhan merkezli depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 16.5 km derinlikte ve 4.9 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Deprem, Adana başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

  • SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

    Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

  • AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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