Deprem mi oldu? 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşılıyor. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi günü yaşanan depremler ile son depremler listesi...
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Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Peki, 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede? İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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