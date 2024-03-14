Aktif fay hatları üzerinde bulunan yurdumuzun dört bir bölgesinde gün içinde sık sık deprem meydana geliyor. Türkiye ve komşu bölgelerinde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla duyuruluyor. Edinilen son bilgiye göre; Ege Denizi açıkları sallandı. İşte, 15 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı...