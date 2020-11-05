Deprem sırasında görülmemiş soğukkanlılık!

DHA

İzmir’de meydana gelen depreme ofisinde telefonla konuşurken yakalanan ve soğukkanlıyı güvenlik kameralarına yansıyan Avukat Atilay Özün o anları anlattı.

DHA'nın haberine göre Özün, “Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla telefonda konuşurken deprem oldu. Çok hızlı ve şiddetli bir şekilde geliştiği için hem ayağa kalkamadım hem de telefonu kapatamadım. Depremin kısa süreceğini tahmin ediyordum. Ancak bekledikçe geçmedi.

Kalkmamamdaki temel gerekçe de aslında bu kadar uzun olacağını düşünmemekti. 2-3 kere ofiste kısa depremlere yakalanmıştım. Bunu da öyle sandım. Dışarı çıkmayı hiç düşünmedim. Deprem sebebiyle ofiste düşen eşyaları topladıktan sonra çalışmaya devam edecektim. Bu sırada arkadaşlarım beni çağırınca orta bölüme geçtim. Depremde sakin kalmak gerekiyor. Çünkü 5’nci kattayım ve gidecek bir yerim de yok. Panik yapmadan sakin bir şekilde depremi atlattım” dedi.

Deprem sırasındaki telefon görüşmesini de anlatan Özün, “Hal hatır sorarken sallanmaya başladık. O sırada telefondaki arkadaşım da depremi hissetti. Ancak konuşmaya devam ettik” dedi.

Depreme aynı dairede yakalanan Avukat İsmail Baş da Özün’ün soğukkanlılığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Baş, “Çalışırken bina bir anda sallanmaya başladık. Kısa süreceğini düşünmüştük ancak şiddetini arttırınca iyice panikledik. O sırada birlikte olduğum Güntekin Bey ile ayağa kalktık ve koltuklara tutunarak orta bölüme çıktık. Deprem sona erince sekreteryada toplandık ancak Atilay Bey yoktu. Ses verdikten sonra rahatladık. Biz ısrar edince yanımıza geldi. Kamerada izleyince garipsedik. Çünkü yanında sebil ve dolap devrilmesine Atilay Bey çok soğukkanlı kalmış. Bence Atilay Bey bu depremin serinkanlılık özelinde simgesi oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Baş ve Avukat Güntekin Aydın’ın depreme yakalandıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki avukat çalışırken depreme yakalandıkları ardından da koltuklara tutunarak odadan çıktıkları görüldü.