Deprem sırasında görülmemiş soğukkanlılık!

İzmir’de meydana gelen depreme ofisinde telefonla konuşurken yakalanan ve soğukkanlıyı güvenlik kameralarına yansıyan Avukat Atilay Özün o anları anlattı.
DHA'nın haberine göre Özün, “Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla telefonda konuşurken deprem oldu. Çok hızlı ve şiddetli bir şekilde geliştiği için hem ayağa kalkamadım hem de telefonu kapatamadım. Depremin kısa süreceğini tahmin ediyordum. Ancak bekledikçe geçmedi.
Kalkmamamdaki temel gerekçe de aslında bu kadar uzun olacağını düşünmemekti. 2-3 kere ofiste kısa depremlere yakalanmıştım. Bunu da öyle sandım. Dışarı çıkmayı hiç düşünmedim. Deprem sebebiyle ofiste düşen eşyaları topladıktan sonra çalışmaya devam edecektim. Bu sırada arkadaşlarım beni çağırınca orta bölüme geçtim. Depremde sakin kalmak gerekiyor. Çünkü 5’nci kattayım ve gidecek bir yerim de yok. Panik yapmadan sakin bir şekilde depremi atlattım” dedi.
Deprem sırasındaki telefon görüşmesini de anlatan Özün, “Hal hatır sorarken sallanmaya başladık. O sırada telefondaki arkadaşım da depremi hissetti. Ancak konuşmaya devam ettik” dedi.
Depreme aynı dairede yakalanan Avukat İsmail Baş da Özün’ün soğukkanlılığını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Baş, “Çalışırken bina bir anda sallanmaya başladık. Kısa süreceğini düşünmüştük ancak şiddetini arttırınca iyice panikledik. O sırada birlikte olduğum Güntekin Bey ile ayağa kalktık ve koltuklara tutunarak orta bölüme çıktık. Deprem sona erince sekreteryada toplandık ancak Atilay Bey yoktu. Ses verdikten sonra rahatladık. Biz ısrar edince yanımıza geldi. Kamerada izleyince garipsedik. Çünkü yanında sebil ve dolap devrilmesine Atilay Bey çok soğukkanlı kalmış. Bence Atilay Bey bu depremin serinkanlılık özelinde simgesi oldu” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Baş ve Avukat Güntekin Aydın’ın depreme yakalandıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki avukat çalışırken depreme yakalandıkları ardından da koltuklara tutunarak odadan çıktıkları görüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!