AFAD ve Kandilli son depremler 20 Ağustos listesi merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam Marmara Denizi Silivri açıklarında, gece ise Niğde ve Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde depremler meydana geldi. Peki son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 20 Ağustos listesi...