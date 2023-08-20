Marmara, Niğde, Muğla ve Kahramanmaraş depremle sallandı! Son depremler tablosu
Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi Silivri açıklarında, geçtiğimiz gece ise Niğde ve Muğla'da meydana gelen hissedilir büyüklükteki depremlerin ardından bu sabah da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.1 ardından da Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Ağustos tablosu...
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AFAD ve Kandilli son depremler 20 Ağustos listesi merakla araştırılıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz akşam Marmara Denizi Silivri açıklarında, gece ise Niğde ve Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde depremler meydana geldi. Peki son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti. İşte Kandilli ve AFAD son depremler 20 Ağustos listesi...
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MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu...
Marmara Denizi'nde saat 17.43'te 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
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NİĞDE VE MUĞLA'DA GECEYİ BÖLEN DEPREMLER
Niğde'nin Çamardı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 01.26'da Niğde'nin Çamardı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Muğla Kıran'da saat 03.29'da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.4 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM
Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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