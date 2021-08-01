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DEPREM oldu! Son dakika depremler listesi 1 Ağustos - Kandilli ve AFAD

Deprem mi oldu? Muğla Datça'da dün akşam ve bu sabah peş peşe meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 1 Ağustos Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...

01.08.2021 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM oldu! Son dakika depremler listesi 1 Ağustos - Kandilli ve AFAD

Son depremler tablosu 1 Ağustos günü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve yine dün Datça'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte 1 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 AĞUSTOS

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.01 10:35:49  36.3605   27.0023        9.2      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 10:31:57  36.4340   27.0628       10.2      -.-  3.0  3.1   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 10:16:39  36.3485   27.0398       13.5      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 10:06:12  36.4012   27.0628        5.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:59:15  36.3763   27.0267        9.5      -.-  3.1  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:58:40  36.3657   27.0868       10.5      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:55:18  36.2933   27.0370       23.7      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:54:12  36.4090   27.0390        8.0      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:52:44  36.3485   27.0597       10.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:49:58  36.3628   27.0275       12.0      -.-  3.1  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:41:44  36.4242   26.9922        5.2      -.-  3.3  3.4   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:26:59  36.3433   27.1172        1.5      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:24:30  36.3793   27.0790       10.3      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:24:08  36.2887   27.0955       25.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:23:32  36.2820   27.1108       23.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:20:54  36.3098   27.0667       10.3      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:20:18  36.2988   27.1087       24.1      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:18:49  36.3272   27.1082        9.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:17:48  36.3898   27.0063        5.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:13:05  36.3805   27.0530        8.4      -.-  3.1  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:10:56  36.3728   27.0730        6.7      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:09:44  36.4103   27.0023        7.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:06:55  36.3443   27.1132       20.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:05:23  36.3620   27.0158        7.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:04:18  36.3060   27.1187        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 09:01:55  36.3233   27.1462       22.8      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 09:01:15  36.3422   27.1240       23.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:59:39  36.3928   27.1250        9.3      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:52:58  36.3652   27.0865       14.4      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:52:21  36.3357   27.1303       14.1      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:50:54  36.3343   27.1165        7.6      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:49:01  36.3233   27.0258        4.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:47:22  36.3312   27.1190        9.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:47:02  36.3412   27.0672        8.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:44:41  36.3582   27.1148        2.7      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:44:04  36.3372   27.0387       17.7      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:41:58  36.3658   27.0787        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:38:51  36.2927   27.1195       26.7      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:38:18  36.4375   27.0590        5.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:37:23  36.2540   27.2258        6.9      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:35:31  36.3585   27.0992        9.7      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:35:21  37.6235   29.2187        0.0      -.-  2.0  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2021.08.01 08:34:44  36.2907   27.0858       16.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:32:36  36.3923   27.0827        4.7      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:31:41  36.4053   27.0878        5.9      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:29:30  36.3533   27.0333        6.6      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:26:20  36.2993   27.1035       11.3      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:23:21  36.3498   27.0722        9.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:22:05  36.3295   27.0712        9.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:21:17  36.3302   27.0352        4.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:15:25  36.3362   27.0752        5.1      -.-  3.9  3.9   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:12:34  36.3163   27.0237        6.8      -.-  4.2  4.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:10:50  36.3692   27.0815        9.6      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:09:42  36.3455   27.0972       11.9      -.-  2.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.01 08:07:39  36.3388   27.0248        7.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:02:31  36.3118   27.0433        8.3      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.01 08:00:07  36.3423   27.1828       14.7      -.-  3.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 AĞUSTOS

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