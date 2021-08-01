Son depremler tablosu 1 Ağustos günü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve yine dün Datça'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.
İşte 1 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 AĞUSTOS
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.01 10:35:49 36.3605 27.0023 9.2 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 10:31:57 36.4340 27.0628 10.2 -.- 3.0 3.1 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 10:16:39 36.3485 27.0398 13.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 10:06:12 36.4012 27.0628 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:59:15 36.3763 27.0267 9.5 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:58:40 36.3657 27.0868 10.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:55:18 36.2933 27.0370 23.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:54:12 36.4090 27.0390 8.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:52:44 36.3485 27.0597 10.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:49:58 36.3628 27.0275 12.0 -.- 3.1 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:41:44 36.4242 26.9922 5.2 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:26:59 36.3433 27.1172 1.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:24:30 36.3793 27.0790 10.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:24:08 36.2887 27.0955 25.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:23:32 36.2820 27.1108 23.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:20:54 36.3098 27.0667 10.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:20:18 36.2988 27.1087 24.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:18:49 36.3272 27.1082 9.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:17:48 36.3898 27.0063 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:13:05 36.3805 27.0530 8.4 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:10:56 36.3728 27.0730 6.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:09:44 36.4103 27.0023 7.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:06:55 36.3443 27.1132 20.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:05:23 36.3620 27.0158 7.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:04:18 36.3060 27.1187 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 09:01:55 36.3233 27.1462 22.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 09:01:15 36.3422 27.1240 23.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:59:39 36.3928 27.1250 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:52:58 36.3652 27.0865 14.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:52:21 36.3357 27.1303 14.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:50:54 36.3343 27.1165 7.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:49:01 36.3233 27.0258 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:47:22 36.3312 27.1190 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:47:02 36.3412 27.0672 8.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:44:41 36.3582 27.1148 2.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:44:04 36.3372 27.0387 17.7 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:41:58 36.3658 27.0787 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:38:51 36.2927 27.1195 26.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:38:18 36.4375 27.0590 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:37:23 36.2540 27.2258 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:35:31 36.3585 27.0992 9.7 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:35:21 37.6235 29.2187 0.0 -.- 2.0 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2021.08.01 08:34:44 36.2907 27.0858 16.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:32:36 36.3923 27.0827 4.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:31:41 36.4053 27.0878 5.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:29:30 36.3533 27.0333 6.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:26:20 36.2993 27.1035 11.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:23:21 36.3498 27.0722 9.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:22:05 36.3295 27.0712 9.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:21:17 36.3302 27.0352 4.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:15:25 36.3362 27.0752 5.1 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:12:34 36.3163 27.0237 6.8 -.- 4.2 4.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:10:50 36.3692 27.0815 9.6 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:09:42 36.3455 27.0972 11.9 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.01 08:07:39 36.3388 27.0248 7.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:02:31 36.3118 27.0433 8.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.01 08:00:07 36.3423 27.1828 14.7 -.- 3.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 AĞUSTOS
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