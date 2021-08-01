Son depremler tablosu 1 Ağustos günü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve yine dün Datça'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte 1 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 AĞUSTOS

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 AĞUSTOS