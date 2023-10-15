Geçtiğimiz gün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Öte yandan 6 Şubat deprem bölgesinde de deprem hareketliliği devam ediyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 15 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...