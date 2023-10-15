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        Haberler Gündem Güncel DEPREM OLDU! Son dakika: Bolu, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da peş peşe deprem! 15 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Bolu, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da peş peşe deprem! 15 Ekim son deprem listesi

        Son depremler tablosu geçtiğimiz gün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirginlik içerisinde inceleniyor. Öte yanda 6 Şubat deprem bölgesinde ise sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Adıyaman ve Kahramanmaraş depremle sallandı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 15 Ekim tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:27
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        • 1

          Geçtiğimiz gün Bolu'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Öte yandan 6 Şubat deprem bölgesinde de deprem hareketliliği devam ediyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 15 Ekim AFAD ve Kandilli tablosu...

        • 2

          Bolu'da, geçtiğimiz gün yani 14 Ekim Cumartesi günü saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

          Kahramanmaraş Tepecik'te saat 01.31'de 3.6 büyüklüğünde, Adıyaman'da ise geçtiğimiz gün saat 10.04'te merkez üssü Çelikhan olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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