AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ağustos listesi geçtiğimiz gün Konya Selçuklu'da meydana gelen 5.1 ve Erzurum Narman'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremler sonrası en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD son depremler 2 Ağustos listesi...