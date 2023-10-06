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        Haberler Gündem Güncel DEPREM OLDU! AFAD ve Kandilli son depremler 6 Ekim tablosu: Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! Son deprem nerede ne zaman oldu?

        Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler 6 Ekim tablosu

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş geçtiğimiz akşam yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası meydana gelen artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. Öte yandan çevre illerde de peş peşe 3.0 büyüklüğünün altında onlarca deprem meydana geldi. İşte 6 Ekim son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 08:03 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:03
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        • 1

          Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Yaşanan hareketlilikle birlikte "Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte son depremler 5 Ekim AFAD ve Kandilli listesi...

        • 2

          AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Ekim tablosu:

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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