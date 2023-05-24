Borsanın Şirketleri programına katılan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, deprem için şimdiye kadar depremzedelere ulaştırdıkları 3.3 milyar liralık tazminat ödemesinin 2023 ilk çeyrek bilançolarına girdiğini belirterek bu tutarın önemli bir kısmı reasürörlerden geri alınacağı için sonraki bilançolara olumlu yansıyacağını söyledi. Benli, deprem bölgesinde en büyük pazar payına sahip şirket olduklarını belirterek, şu ana kadar deprem bölgesi hasarlarının yüzde 85'lik kısmını ödediklerini ifade etti. Benli, "45 bin hasar ihbarı aldık. 6,2 milyar liralık deprem kaynaklı hasar ödememiz var. Bunun 3,3 milyarı ödendi. Bu da bilançomuza girmiş durumda. Biz sigorta şirketleri olarak her yıl reasürans kapasitesi alırız ve riskleri reasüröre devrederiz. Bu nedenle 6.2 milyardan üstümüze kalan rakam sadece 60 milyon lira. Reasürans korumalarımızı 250 değil 500 ve bin yıllık periyodlara göre almamızın büyük etkisi var bu sonuçta" diye konuştu.

Tüm sigorta şirketleri baz alındığında deprem kaynaklı 60 milyar liralık reasüre edilmiş bir bakiye olduğunu belirten Benli, bu tutarın 28 milyar liralık kısmın ise sektör tarafından ödeneceğini kaydetti.

TOGG İÇİN ÖZEL KASKO HAZIRLANIYOR

Sigorta şirketlerinin zorunlu sigortalar dışında yeni ürünler geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Benli, Togg fabrikasını da kendilerinin sigortaladıklarını ifade ederek, "Tamamen elektrikli akıllı cihazı mevcut riskler ve mevcut kaskolarla yeterince kapsam içine alamayız. Klasik motorlu araçla Togg'un teminat yapısı aynı olamaz. Biz yeni bir ürün hazırlıyoruz. Türkiye Sigorta olarak en büyük sorumluluğu alacak şirketiz" dedi.

"İŞİMİZDEN KAR EDİYORUZ'

2022'de 1.3 milyar yılın ilk çeyreğinde 525 milyon lira kar eden şirketin kar artışında esas faaliyet geliri anlamındaki teknik karın önemine vurgu yapan Benli, kara araçları, kasko, oto, trafik, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık sigortalarındaki görece iyileşmenin karlılıklarını olumlu etkilediğinin altını çizdi. Benli kar artışını "Hasar prim oranımız 10 puan iyileşerek yüzde 72'ye kadar indi. Bileşik rasyo yüzde 105'ten 97'ye düştü. Sağlıkta oluşturduğumuz portföy doğru maliyet yönetimiyle pozitif yansıdı. Aynı zamanda hizmet kalitemizi de yükselterek portföyümüzde yüzde 176'lık bir büyüme oluştu" şeklinde açıkladı.

GERİ ALIM PROGRAMI BAŞLADI

Benli, Türkiye Sigorta'nın 6 kamu şirketinin birleşmesinin ardından 3 yılda yüzde 200 büyümenin verdiği sinerji ile yola devam ettiklerini belirterek "Biz birleşmeyle birlikte hem büyümemizi hem karlılığınızı artırdık. Kurulduğumuz andan itibaren temettü veriyoruz aynı zamanda geri alım programı ile küçük yatırımcımızı da koruyoruz. Şu ana kadar 30 milyon liralık alım yaptık. Almaya da devam edeceğiz. Yatırımcımızın zarar görmemesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz" dedi.

2022'nin tüm sektör için zor bir yıl olduğunun altını çizen Benli, ancak Türkiye Sigorta'nın yılı çok dirençli bitirdiğini ifade ederek, "Tüm maliyet artışlarına rağmen büyüme ve karlılığımızı devam ettik. Hayat Emeklilik ve sigorta tarafında pazar payımızı yüzde 25'e çıkararak sürdürülebilir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Orta vadeli hedeflerimizden biraz daha iyi durumdayız. İlk çeyreği 525 milyon liralık karla kapattık. 580 milyon dolara gelmiş piyasa değeri ile borsadaki en yüksek sigorta şirketiyiz " diye konuştu.

SİGORTACILIKTA PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomi politikası nedeniyle mali gelir ile teknik gelir arasında farklı stratejiler uygulanmasını gerektiren bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Benli Şunları söyledi: "Bu çerçevede sigorta sektöründe şirketlerin de geçmişteki bir takım avantaj ve dezavantajları düşünerek strateji oluşturma devri bitti. Şimdi biz işimizden ve dünya ile rekabet etmekten para kazanabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Zorunlu sigortaların dışındaki sigortalarda atılımlar yapıp buralarda büyümeyi hedeflememiz lazım. Türkiye Sigorta'nın en çok önem verdiği strateji de budur."

Benli, mevcut ürünleri geliştirmenin yanı sıra Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yanına birikimli hayat sigortası eklenerek oluşturulacak yeni ürünlerle vatandaşın sürdürülebilir bir emeklilik maaşı alabileceği bir ürün tasarladıklarını, siber sigortalar ve kefalet sigortaları alanlarında önemli atılımlar yapacaklarını da dile getirdi.

ZOR DÖNEMDE TEKNİK KARLILIK

Türkiye Sigorta'nın yüksek enflasyon ve maliyet artışına rağmen teknik karlılık sağlamasının nedenini, maliyetlerin doğru yönetilmesi ve doğru fiyatlamaya bağlayan Benli, şunları kaydetti:"Personel kalitemiz, stratejimiz ve alınan kararlar, teknik bilgiye sahip personelle alınan kararlar bu sonucu doğurdu. Mali gelirin aşağıda kaldığı dönemde teknik gelirimizi artırmamız gerekiyordu. Biz doğru kararlarla işimizden kar eden bir şirketiz."

Teknik anlamda karşılaştırmaların çok ötesinde bir değeri olan şirket olduklarını da kaydeden Benli, özellikle başta 3 büyük kamu bankası ve yurt çapına yayılmış acente ağı ile uzun vadeli anlaşmalarına dikkat çekti. Benli başta Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu olmak üzere yakın coğrafyada Türkiye Sigorta adıyla faaliyete geçme hedeflerini de açıkladı.

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