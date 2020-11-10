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Deprem mi oldu? Son depremler listesi 10 Kasım! AFAD - Kandilli deprem haritası

Yurt genelinde depremler meydana gelmeye devam ediliyor. Son olarak Ege'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası bugün de 3.4 ve 3.3 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan 10 Kasım son depremler listesi...

10.11.2020 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Son depremler listesi 10 Kasım! AFAD - Kandilli deprem haritası

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki büyük deprem sonrası bölgede şiddetli artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Gerek Ege, gerekse yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri bir araya getiriyoruz. İşte 10 Kasım Salı son dakika depremleri listesi...

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16:38'de meydana gelen depremin derinliği 8,7 kilometre olarak ölçüldü...

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