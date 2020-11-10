İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki büyük deprem sonrası bölgede şiddetli artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Gerek Ege, gerekse yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri bir araya getiriyoruz. İşte 10 Kasım Salı son dakika depremleri listesi...

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16:38'de meydana gelen depremin derinliği 8,7 kilometre olarak ölçüldü...