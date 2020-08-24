İşte meydana gelen son depremler

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 24 Ağustos son deprem listesi haberimizde...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 24 AĞUSTOS 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 21.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre, deprem nedeniyle kentte herhangi bir hasar veya yaralanma yaşanmadı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarı da gelmediği öğrenildi.