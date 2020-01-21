AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi belli oldu. 21 Ocak 2020 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin listesi yayınlandı. Bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Gibi soruların yanıtını merak edenler için son deprem listesini hazırladık.

Not: Veriler saat başı güncellenmektedir.

AFAD SON DEPREM LİSTESİ 21 OCAK 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ 21 OCAK 2020