Son depremler tablosu

İstanbul, geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen 4.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 20 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 HAZİRAN
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 HAZİRAN
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.22 08:23:09 36.3653 27.0447 3.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 08:08:44 36.3528 27.0212 8.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 07:57:51 36.3253 27.1245 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 07:49:53 36.3783 27.1225 12.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 07:47:13 36.3842 27.0723 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 07:46:30 36.3912 27.0988 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 07:35:32 36.2760 27.1590 15.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 07:28:41 36.3580 27.0185 6.9 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel 2021.06.22 07:05:56 36.3997 27.0998 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:49:34 36.3562 27.0727 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 06:40:05 36.3712 27.1237 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:38:19 36.3942 27.0957 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:33:23 36.3352 27.1447 6.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:29:19 36.3805 27.0838 11.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:26:33 36.2810 27.2072 23.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:23:42 36.3232 27.1217 4.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 06:22:35 36.3798 27.0623 5.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 06:15:55 36.3602 27.0252 10.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 06:02:34 36.4242 27.0488 8.4 -.- 3.7 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:59:42 36.3015 27.1655 22.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:58:24 36.3302 27.1427 22.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:57:09 36.3698 27.0710 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 05:50:33 36.3833 27.0583 9.3 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel 2021.06.22 05:43:12 36.2837 27.1972 20.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:42:33 39.0528 25.9297 11.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.06.22 05:39:02 36.3520 27.0940 2.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:28:04 36.4038 27.0410 3.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 05:25:33 36.4200 27.0388 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 05:24:23 36.3810 27.0127 3.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 05:23:09 36.3958 27.0932 1.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:19:36 36.4302 27.1392 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:17:29 36.3980 27.0007 8.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 05:03:22 36.2948 27.1985 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 05:02:19 36.4327 26.9708 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 04:56:06 36.3518 27.0543 5.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 04:55:02 36.3543 27.1010 9.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:52:38 36.3905 27.1073 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:43:48 36.4295 27.0683 9.8 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:39:08 36.3447 27.0460 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 04:37:24 36.3205 27.1323 6.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:36:31 37.8488 26.9478 4.7 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.22 04:34:06 36.3045 27.1447 8.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:28:47 36.3605 27.1015 7.2 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:27:57 36.3420 27.1625 8.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:27:32 39.3362 40.3253 5.0 -.- 2.0 -.- KIGI (BINGOL) İlksel 2021.06.22 04:24:39 36.3337 27.0457 10.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 04:22:16 36.3793 27.1588 11.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:21:00 36.3508 27.1403 6.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:19:15 36.3492 27.1183 8.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 04:03:02 36.3790 27.0285 13.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 03:58:22 36.3222 27.1160 9.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:54:55 36.4433 27.0540 9.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:49:57 36.3995 27.0688 7.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:44:35 36.3390 27.1142 15.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:42:16 36.4022 27.0640 8.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:39:14 37.6003 36.0942 8.5 -.- 2.3 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2021.06.22 03:29:42 36.3753 27.0667 5.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 03:26:20 36.3557 27.1707 3.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:25:14 36.3747 27.0933 8.8 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:22:55 36.3940 27.0463 8.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 03:22:03 36.4028 27.0937 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:16:19 40.3335 26.9983 9.5 -.- 2.9 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2021.06.22 03:15:04 36.4118 27.0735 9.3 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:13:01 36.2882 27.0600 10.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 03:05:38 36.3880 27.0675 5.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:02:59 36.4855 27.2603 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:02:14 36.3507 27.1518 12.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:01:41 36.3730 27.0953 5.5 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 03:00:08 39.6138 27.6343 13.5 -.- 2.1 -.- GOKCEYAZI-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2021.06.22 02:55:00 36.3760 27.1063 5.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:47:26 36.3683 27.1032 4.4 -.- 4.0 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:46:30 37.8985 26.9913 10.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.22 02:43:31 36.3063 27.1672 18.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:41:50 36.4050 27.0743 4.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:36:43 36.3717 27.0520 1.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 02:35:12 37.8713 26.9707 15.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.22 02:28:55 36.3265 27.0705 16.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 02:27:56 36.3730 27.0945 9.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:24:57 36.3697 27.0497 9.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 02:10:03 36.3872 27.1087 7.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:07:45 36.3598 27.0607 9.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.22 02:02:28 36.2897 27.1627 15.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:00:54 36.3587 27.1293 6.6 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 02:00:04 36.3687 27.1670 2.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.22 01:57:47 36.2897 27.1890 23.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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