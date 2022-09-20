AFAD ve Kandilli son depremler tablosu 20 Eylül Salı günü merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Marmara Denizi'nde meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler deprem tablosuna çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 EYLÜL

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.09.20 11:10:16 40.8702 31.6955 4.0 -.- 3.1 3.2 MESCICELE-(BOLU) İlksel

2022.09.20 10:09:33 37.6118 29.1873 0.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2022.09.20 10:09:01 37.6018 26.7673 4.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.20 10:00:40 36.1665 30.8325 24.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.20 09:14:24 39.8392 33.1735 17.3 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel

2022.09.20 09:14:23 40.7943 27.7128 15.7 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.09.20 08:40:56 39.1097 27.7863 8.5 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.09.20 07:58:52 38.2957 38.8183 7.9 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.09.20 07:37:35 39.8955 40.0257 7.1 -.- 2.5 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel

2022.09.20 06:28:44 37.9877 29.3070 6.3 -.- 1.8 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.20 05:30:36 37.5362 36.3925 5.3 -.- 1.9 -.- GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.09.20 05:18:57 37.9782 27.1930 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.20 05:14:28 38.5017 31.8277 6.8 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel

2022.09.20 05:09:50 39.8077 26.1982 5.5 -.- 2.2 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.09.20 05:04:35 38.5910 44.4157 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI İlksel

2022.09.20 04:42:06 36.5027 37.0687 6.8 -.- 1.6 -.- SURIYE İlksel

2022.09.20 03:59:17 37.8942 28.9787 6.4 -.- 1.5 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.09.20 03:33:55 37.9755 27.1683 5.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.20 03:13:24 36.4445 27.1293 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.09.20 02:47:24 40.8628 34.5255 5.3 -.- 2.1 -.- YAVU-ISKILIP (CORUM) İlksel

2022.09.20 02:24:19 38.5965 38.7230 17.0 -.- 1.7 -.- BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2022.09.20 02:21:43 34.5570 33.5170 3.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel

2022.09.20 01:17:57 38.4600 39.2480 3.8 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.09.20 01:00:38 37.8518 26.5177 6.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.20 00:57:08 37.0352 35.3670 19.3 -.- 1.6 -.- SARICAM (ADANA) İlksel

2022.09.19 23:55:40 36.2562 31.7388 107.8 -.- 2.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.19 22:09:34 38.4060 31.7997 13.9 -.- 1.6 -.- TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2022.09.19 21:53:50 38.4087 39.1398 6.5 -.- 2.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.09.19 19:34:13 36.0662 27.5912 1.7 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel

2022.09.19 17:39:25 37.0540 28.3310 4.2 -.- 1.7 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.19 17:13:49 37.9760 27.1900 5.4 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.19 17:04:01 36.1565 33.5557 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.09.19 14:02:16 39.5450 31.4902 0.0 -.- 1.3 -.- MEMIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2022.09.19 12:47:29 39.8922 28.8397 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel

2022.09.19 12:42:17 37.3012 28.1995 0.0 -.- 2.0 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.09.19 12:12:41 35.2453 26.3362 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.19 12:03:41 40.7400 32.3540 7.6 -.- 1.8 -.- KULEF-GEREDE (BOLU) İlksel

2022.09.19 11:37:36 34.5542 25.1153 15.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.19 11:30:34 37.8633 26.8825 9.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.19 11:12:07 38.7482 27.7812 4.4 -.- 1.5 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel

2022.09.19 10:32:02 40.8275 31.3618 8.3 -.- 2.1 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.09.19 10:17:14 37.8753 26.9117 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.19 09:25:59 38.9055 38.5440 1.2 -.- 2.3 -.- ESKIARAPKIR-ARAPGIR (MALATYA) İlksel

2022.09.19 08:40:42 37.0800 28.4188 5.4 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.19 07:43:32 40.7027 27.4430 13.0 -.- 2.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 EYLÜL