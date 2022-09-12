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Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi - Kandilli ve AFAD 12 Eylül

Deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen hemen her sarsıntı sonrasında ilk akla gelen soruların başında "Deprem mi oldu?" sorusu geliyor. Yaşanan depremler ise AFAD ve Kandilli tarafından anbean kaydediliyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

12.09.2022 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi - Kandilli ve AFAD 12 Eylül

Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler tablosunu haberimizde derledik. İşte son dakika depremler listesi...

12 EYLÜL KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.09.12 11:37:05  39.6032   27.9107        8.0      -.-  2.0  -.-   CAYIRHISAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.09.12 11:20:48  39.1550   27.5255        0.0      -.-  1.4  -.-   AVDAN-SOMA (MANISA)                               İlksel
2022.09.12 11:19:01  37.8007   26.9538        3.4      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.09.12 10:40:14  37.4460   32.1852        7.4      -.-  1.5  -.-   CUKURCIMEN-MERAM (KONYA)                          İlksel
2022.09.12 10:20:19  38.7205   43.4575        5.0      -.-  2.3  -.-   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2022.09.12 09:58:03  37.5922   32.0647        9.6      -.-  1.5  -.-   MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)                       İlksel
2022.09.12 05:02:17  38.7337   43.4720        5.0      -.-  2.8  -.-   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2022.09.12 03:46:50  37.6460   26.8367        6.9      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.12 03:31:42  37.1708   31.0263      114.5      -.-  1.7  -.-   YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA)                          İlksel
2022.09.12 01:59:05  38.8452   43.6260       21.2      -.-  1.2  -.-   KELLE-(VAN)                                       İlksel
2022.09.12 01:28:58  39.3378   40.8417       12.0      -.-  1.9  -.-   KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL)                      İlksel
2022.09.12 01:23:19  37.4568   27.7013        7.8      -.-  1.7  -.-   KONAK-MILAS (MUGLA)                               İlksel
2022.09.12 01:04:04  37.3440   38.6298        4.8      -.-  1.6  -.-   KUCUKTULMEN-BOZOVA (SANLIURFA)                    İlksel
2022.09.12 00:51:56  40.6648   30.6005        4.8      -.-  1.3  -.-   KARACALILIK-AKYAZI (SAKARYA)                      İlksel
2022.09.12 00:31:35  37.8673   35.8938        5.4      -.-  1.6  -.-   OLUCAK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2022.09.12 00:08:17  37.0577   28.1077        5.4      -.-  1.8  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel
2022.09.11 23:13:18  37.6822   26.7608       19.6      -.-  1.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2022.09.11 23:02:28  37.7883   26.4688       12.4      -.-  1.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.09.11 22:55:40  37.6650   26.8113       12.9      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.11 22:12:43  36.4730   28.7603        9.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.09.11 21:25:39  37.0890   26.8878       24.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.09.11 17:17:41  39.0697   27.5448        0.0      -.-  1.4  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2022.09.11 16:42:31  37.5455   26.7822        8.2      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.11 15:29:30  37.4630   33.7885        7.3      -.-  2.7  -.-   BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN)                         İlksel
2022.09.11 14:53:19  37.5822   26.7443        8.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.11 14:51:26  39.1835   29.3712        5.4      -.-  1.7  -.-   SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)                        İlksel
2022.09.11 13:05:14  38.7022   43.4707       17.9      -.-  2.3  -.-   SATIBEY-(VAN)                                     İlksel
2022.09.11 08:18:25  38.5682   31.3892        6.6      -.-  1.7  -.-   TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
2022.09.11 07:41:00  39.3715   26.0213        7.7      -.-  2.7  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2022.09.11 07:11:35  37.8490   26.7223       10.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.09.11 07:03:13  38.7265   43.4578        5.0      -.-  3.2  3.4   YEMLICE-(VAN)                                     İlksel
2022.09.11 06:52:16  39.1160   40.3990        4.5      -.-  2.2  -.-   SANCAK-(BINGOL)                                   İlksel
2022.09.11 05:48:46  39.8140   33.0090        5.7      -.-  2.1  -.-   CANKAYA (ANKARA)                                  İlksel
2022.09.11 05:48:11  40.2538   31.7965        5.2      -.-  2.0  -.-   DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2022.09.11 05:45:22  39.4830   26.0333       11.6      -.-  2.2  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2022.09.11 05:30:36  37.4253   36.9680        5.4      -.-  1.4  -.-   NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2022.09.11 05:25:04  38.6945   43.4885       15.2      -.-  1.7  -.-   SATIBEY-(VAN)                                     İlksel
2022.09.11 04:44:42  36.9917   27.6217        5.0      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.09.11 04:40:27  35.5493   29.3213        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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