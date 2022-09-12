Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için Kandilli ve AFAD son depremler tablosunu haberimizde derledik. İşte son dakika depremler listesi...

12 EYLÜL KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.09.12 11:37:05 39.6032 27.9107 8.0 -.- 2.0 -.- CAYIRHISAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.09.12 11:20:48 39.1550 27.5255 0.0 -.- 1.4 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel 2022.09.12 11:19:01 37.8007 26.9538 3.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.12 10:40:14 37.4460 32.1852 7.4 -.- 1.5 -.- CUKURCIMEN-MERAM (KONYA) İlksel 2022.09.12 10:20:19 38.7205 43.4575 5.0 -.- 2.3 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel 2022.09.12 09:58:03 37.5922 32.0647 9.6 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2022.09.12 05:02:17 38.7337 43.4720 5.0 -.- 2.8 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel 2022.09.12 03:46:50 37.6460 26.8367 6.9 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.12 03:31:42 37.1708 31.0263 114.5 -.- 1.7 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel 2022.09.12 01:59:05 38.8452 43.6260 21.2 -.- 1.2 -.- KELLE-(VAN) İlksel 2022.09.12 01:28:58 39.3378 40.8417 12.0 -.- 1.9 -.- KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2022.09.12 01:23:19 37.4568 27.7013 7.8 -.- 1.7 -.- KONAK-MILAS (MUGLA) İlksel 2022.09.12 01:04:04 37.3440 38.6298 4.8 -.- 1.6 -.- KUCUKTULMEN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel 2022.09.12 00:51:56 40.6648 30.6005 4.8 -.- 1.3 -.- KARACALILIK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel 2022.09.12 00:31:35 37.8673 35.8938 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-FEKE (ADANA) İlksel 2022.09.12 00:08:17 37.0577 28.1077 5.4 -.- 1.8 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel 2022.09.11 23:13:18 37.6822 26.7608 19.6 -.- 1.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.11 23:02:28 37.7883 26.4688 12.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.09.11 22:55:40 37.6650 26.8113 12.9 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.11 22:12:43 36.4730 28.7603 9.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2022.09.11 21:25:39 37.0890 26.8878 24.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.09.11 17:17:41 39.0697 27.5448 0.0 -.- 1.4 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2022.09.11 16:42:31 37.5455 26.7822 8.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.11 15:29:30 37.4630 33.7885 7.3 -.- 2.7 -.- BOGECIK-AYRANCI (KARAMAN) İlksel 2022.09.11 14:53:19 37.5822 26.7443 8.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.11 14:51:26 39.1835 29.3712 5.4 -.- 1.7 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2022.09.11 13:05:14 38.7022 43.4707 17.9 -.- 2.3 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel 2022.09.11 08:18:25 38.5682 31.3892 6.6 -.- 1.7 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2022.09.11 07:41:00 39.3715 26.0213 7.7 -.- 2.7 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2022.09.11 07:11:35 37.8490 26.7223 10.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.09.11 07:03:13 38.7265 43.4578 5.0 -.- 3.2 3.4 YEMLICE-(VAN) İlksel 2022.09.11 06:52:16 39.1160 40.3990 4.5 -.- 2.2 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel 2022.09.11 05:48:46 39.8140 33.0090 5.7 -.- 2.1 -.- CANKAYA (ANKARA) İlksel 2022.09.11 05:48:11 40.2538 31.7965 5.2 -.- 2.0 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2022.09.11 05:45:22 39.4830 26.0333 11.6 -.- 2.2 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.09.11 05:30:36 37.4253 36.9680 5.4 -.- 1.4 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.09.11 05:25:04 38.6945 43.4885 15.2 -.- 1.7 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel 2022.09.11 04:44:42 36.9917 27.6217 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.09.11 04:40:27 35.5493 29.3213 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel