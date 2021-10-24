Son depremler tablosu 24 Ekim Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunanistan ve Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen 24 Ekim depremler listesi...

AFAD 24 EKİM SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.10.24 09:11:20 36.9482 27.4120 5.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 08:50:02 38.0418 27.1790 13.0 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.10.24 07:34:50 39.5813 25.4312 10.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.10.24 07:25:13 37.8702 26.7978 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.10.24 07:06:06 36.7055 36.3293 5.6 -.- 1.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel 2021.10.24 06:37:51 35.1007 25.1728 5.4 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 06:37:42 38.5852 31.6598 5.2 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.10.24 06:34:51 34.8967 25.3598 7.9 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 05:17:00 36.4117 27.0515 1.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 05:13:53 39.5705 25.9807 12.7 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.24 05:09:46 35.2097 27.7377 8.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.24 04:41:10 37.9178 27.1452 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.24 04:35:27 37.8455 26.8372 5.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.24 04:29:43 40.7728 27.3957 13.3 -.- 2.2 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel 2021.10.24 03:15:21 36.4663 27.2515 1.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 02:59:32 35.2260 25.3212 8.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 02:56:37 38.5125 39.4055 2.2 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel 2021.10.24 02:52:07 40.9085 40.8080 12.7 -.- 1.7 -.- UZUNDERE-CAYELI (RIZE) İlksel 2021.10.24 02:48:09 35.2723 25.3095 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 02:40:34 38.9273 26.6800 12.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.24 02:26:50 35.2798 25.3347 9.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 02:06:34 35.2270 25.2153 7.1 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 02:03:29 35.2418 32.6943 19.8 -.- 2.6 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel 2021.10.24 01:45:03 35.3072 25.2582 8.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.24 00:39:08 38.9237 26.6725 11.9 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.24 00:21:39 35.2927 32.6283 54.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.23 23:53:52 37.8688 27.9868 5.0 -.- 1.3 -.- CAYYUZU-(AYDIN) İlksel 2021.10.23 23:46:21 35.5488 26.6290 8.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.23 22:30:09 39.2953 27.9300 7.3 -.- 2.7 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.10.23 20:55:51 36.5162 27.4463 8.2 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.23 20:30:22 39.0293 27.9420 5.0 -.- 1.7 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.10.23 19:49:36 39.0283 25.8907 10.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.23 19:48:05 39.0217 25.8998 7.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.23 17:41:04 35.2027 25.2248 9.1 -.- 3.1 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.23 17:35:29 37.8592 27.1475 5.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.23 16:19:25 35.1203 25.1998 8.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.23 16:11:42 35.1325 25.1608 2.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel