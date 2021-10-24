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Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 24 Ekim Kandilli ve AFAD

Son depremler... Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler hemen her sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler 24 Ekim tablosu...

24.10.2021 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 24 Ekim Kandilli ve AFAD

Son depremler tablosu 24 Ekim Pazar günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Yunanistan ve Akdeniz'de meydana gelen depremin ardından hissedilen sarsıntılar sonrasında merak ediliyor. Peki, son deprem ne zaman oldu?

İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen 24 Ekim depremler listesi...

AFAD 24 EKİM SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 EKİM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.24 09:11:20  36.9482   27.4120        5.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.10.24 08:50:02  38.0418   27.1790       13.0      -.-  1.5  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2021.10.24 07:34:50  39.5813   25.4312       10.7      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.10.24 07:25:13  37.8702   26.7978        4.3      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.10.24 07:06:06  36.7055   36.3293        5.6      -.-  1.3  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2021.10.24 06:37:51  35.1007   25.1728        5.4      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 06:37:42  38.5852   31.6598        5.2      -.-  1.6  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.10.24 06:34:51  34.8967   25.3598        7.9      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 05:17:00  36.4117   27.0515        1.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.24 05:13:53  39.5705   25.9807       12.7      -.-  1.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2021.10.24 05:09:46  35.2097   27.7377        8.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.24 04:41:10  37.9178   27.1452        8.8      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.24 04:35:27  37.8455   26.8372        5.4      -.-  1.4  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.10.24 04:29:43  40.7728   27.3957       13.3      -.-  2.2  -.-   UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG)                       İlksel
2021.10.24 03:15:21  36.4663   27.2515        1.3      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.24 02:59:32  35.2260   25.3212        8.2      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 02:56:37  38.5125   39.4055        2.2      -.-  2.0  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel
2021.10.24 02:52:07  40.9085   40.8080       12.7      -.-  1.7  -.-   UZUNDERE-CAYELI (RIZE)                            İlksel
2021.10.24 02:48:09  35.2723   25.3095        5.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 02:40:34  38.9273   26.6800       12.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.10.24 02:26:50  35.2798   25.3347        9.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 02:06:34  35.2270   25.2153        7.1      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 02:03:29  35.2418   32.6943       19.8      -.-  2.6  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.10.24 01:45:03  35.3072   25.2582        8.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.24 00:39:08  38.9237   26.6725       11.9      -.-  2.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.10.24 00:21:39  35.2927   32.6283       54.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.23 23:53:52  37.8688   27.9868        5.0      -.-  1.3  -.-   CAYYUZU-(AYDIN)                                   İlksel
2021.10.23 23:46:21  35.5488   26.6290        8.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.23 22:30:09  39.2953   27.9300        7.3      -.-  2.7  -.-   DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2021.10.23 20:55:51  36.5162   27.4463        8.2      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.23 20:30:22  39.0293   27.9420        5.0      -.-  1.7  -.-   MUSACA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2021.10.23 19:49:36  39.0283   25.8907       10.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.10.23 19:48:05  39.0217   25.8998        7.4      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.10.23 17:41:04  35.2027   25.2248        9.1      -.-  3.1  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.23 17:35:29  37.8592   27.1475        5.2      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.10.23 16:19:25  35.1203   25.1998        8.9      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.23 16:11:42  35.1325   25.1608        2.6      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

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