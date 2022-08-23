Son dönemlerde oldukça popüler olan deprem konusu ülkede güncelliğini hiç kaybetmiyor. Uzmanların söylediğine göre deprem kaçınılmaz. Bahsedilen deprem büyük ölçüde İstanbul halkını ilgilendiriyor tabi ama ülkemizde bulunan fay hatlarının hepsi de İstanbul'dan geçmiyor. Merak edenler için güncel Kandilli ve AFAD son depremler listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

