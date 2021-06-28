Son depremler tablosu

Bingöl'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayanlar hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Yaşanan sarsıntı sonrasında gözler Kandilli ve AFAD son depremler tablosuna çevrildi. Merak edenler için son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte güncel 28 Haziran Kandilli ve AFAD depremler tablosu...
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 HAZİRAN
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.06.28 11:14:51 36.3487 27.0935 22.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 10:14:06 37.8822 27.0230 2.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.06.28 09:45:41 39.3648 40.2858 38.9 -.- 2.4 -.- CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) İlksel 2021.06.28 07:20:50 40.8195 28.0367 5.2 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2021.06.28 07:11:42 36.2428 27.1527 6.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 06:49:35 36.3027 27.0990 19.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 06:20:24 36.4228 27.1767 5.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 05:52:33 35.2948 25.2323 7.6 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 05:42:10 41.1890 32.9460 8.2 -.- 1.6 -.- SIRINGUNEY-ARAC (KASTAMONU) İlksel 2021.06.28 05:28:56 36.9635 32.0808 6.1 -.- 1.4 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel 2021.06.28 04:31:24 41.1312 44.0320 13.9 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel 2021.06.28 04:28:27 34.7933 33.2240 23.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 03:53:01 39.1938 40.2338 5.3 -.- 2.3 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel 2021.06.28 03:43:07 41.2363 43.9885 27.6 -.- 2.0 -.- AZERBAYCAN İlksel 2021.06.28 03:38:56 37.3195 37.9805 22.0 -.- 2.0 -.- YUKARIGOKLU-HALFETI (SANLIURFA) İlksel 2021.06.28 03:34:11 35.3783 25.2467 5.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 03:25:36 36.4633 25.4300 3.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 03:19:07 36.6245 25.4850 7.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 03:18:09 36.5158 26.9828 11.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 03:15:31 36.2777 27.1132 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 03:06:29 36.5740 27.5822 2.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 02:51:34 36.4122 27.1198 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 02:41:40 36.3573 26.9550 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 02:35:19 37.0637 28.6733 8.6 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2021.06.28 02:31:19 38.8042 27.2397 6.2 -.- 1.9 -.- SIYEKLI-(MANISA) İlksel 2021.06.28 02:12:18 35.0642 24.5163 24.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.06.28 01:04:31 38.1263 32.0602 18.0 -.- 1.2 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel 2021.06.28 00:41:44 38.2610 40.1767 5.0 -.- 2.5 -.- KALECIK-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel 2021.06.28 00:40:05 36.2637 27.0680 21.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 00:23:24 36.2970 27.0287 12.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.28 00:02:50 36.3878 27.2433 19.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 23:57:35 36.3615 27.2632 5.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 23:31:46 36.3432 27.1813 9.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 23:11:27 36.3935 27.2102 10.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 23:02:49 36.2987 27.1400 12.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 22:28:33 36.3137 27.0472 9.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.27 22:23:16 36.4075 27.1660 6.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 22:09:00 36.3238 27.1680 14.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 21:33:31 36.3297 27.2142 22.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 21:26:47 36.3007 27.0508 18.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.27 21:13:00 36.3165 27.2148 20.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 20:48:38 36.3573 27.1520 12.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 19:59:54 36.2978 27.0852 16.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.27 19:51:40 36.3082 27.0430 6.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.06.27 19:50:08 36.2290 27.2372 20.7 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 19:40:19 36.2838 27.1758 24.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.06.27 19:28:46 38.8910 42.4073 5.4 -.- 2.5 -.- OTLUYAZI-AHLAT (BITLIS) İlksel 2021.06.27 18:51:12 39.4382 31.5960 0.0 -.- 1.7 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2021.06.27 17:50:05 36.2410 27.1908 23.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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