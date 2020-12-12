Deprem mi oldu? Bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Sık sık meydana gelen depremler nedeniyle hissedilen her sarsıntı sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun da cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Merak edenler için AFAD ve Kandilli son dakika depremler tablosunu haberimizde derledik. İşte, 12 Aralık son depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER:

KANDİLLİ SON DEPREMLER: